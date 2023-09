Inter, chiuso da poco il mercato estivo, si proietta già al futuro per studiare le prossime mosse. Un reparto - seppur ben rifornito - dove potrebbe cambiare qualcosa è quello di centrocampo. Il tentativo più che concreto compiuto per aumentare la qualità delle mezz'ali con l'inserimento di un talento in rampa di lancio come Samardzic, la scelta last minute di "ripiegare" sull'ex Ajax Klaassen alla luce anche dei ripetuti problemi fisici di Sensi, dimostrano come Simone Inzaghi abbia spinto per aumentare la profondità del proprio organico per affrontare i molteplici impegni stagionali. E in mediana, con l'addio di Brozovic destinazione Arabia e la promozione di Calhanoglu in cabina di regia, le attenzioni degli uomini mercato di Viale della Liberazione sono state particolarmente meticolose, tali da non escludere nuovi interventi alla riapertura delle trattative. Fra i nomi cerchiati in rosso, e non da oggi, c'è anche quello di Teun Koopmeiners, forte centrocampista olandese classe '98 in forza all'Atalanta. PIACE A TUTTI - Un profilo ancora giovane ma già con la necessaria esperienza per misurarsi in una big e sui più importanti palcoscenici europei. Quelli calcati stabilmente ormai da un paio di anni con la maglia della sua nazionale addosso e presto anche quelli dell'Europa League agli ordini di Gian Piero Gasperini, che lo sta completando e ulteriormente migliorando dal punto di vista tattico sfruttando, oltre alla sua nota capacità di inserimento, il suo spiccato senso del gioco per dirigere le operazioni nella zona nevralgica del campo. Non è un caso che Koopmeineirs sia stato monitorato anche da altri importanti club di Serie A nel corso dell'ultima finestra di mercato. A partire dalla Juventus - che ha scelto di puntare sulla continuità di Locatelli e che non ha avuto a disposizione il tesoretto per fare una proposta concreta - ma soprattutto dal Napoli, con i partenopei desiderosi di rinforzare il centrocampo quando Zielinski sembrava sul punto di partire per trasferirsi in Arabia Saudita. Oltre al nome di Gabri Veiga - poi finito all'Al-Ahli - De Laurentiis ha fatto più di un pensiero all'ex AZ Alkmaar, attratto dalla prospettiva di giocare per i campioni d'Italia in carica e di essere protagonista nella prossima Champions League. Idee, suggestioni e programmi per il futuro. L', chiuso da poco il mercato estivo, si proietta già al futuro per studiare le prossime mosse.- seppur ben rifornito -l tentativo più che concreto compiuto per aumentare la qualità delle mezz'ali con l'inserimento di un talento in rampa di lancio come, la scelta last minute di "ripiegare" sull'ex Ajaxalla luce anche dei ripetuti problemi fisici di Sensi, dimostrano come Simone Inzaghi abbia spinto per aumentare la profondità del proprio organico per affrontare i molteplici impegni stagionali. E in mediana, con l'addio di Brozovic destinazione Arabia e la promozione di Calhanoglu in cabina di regia, le attenzioni degli uomini mercato di Viale della Liberazione sono state particolarmente meticolose, tali da non escludere nuovi interventi alla riapertura delle trattative., forte centrocampista olandese classe '98 in forza all'Atalanta.Quelli calcati stabilmente ormai da un paio di anni con la maglia della sua nazionale addosso e presto anche quelli dell'Europa League agli ordini di Gian Piero Gasperini, che lo sta completando e ulteriormente migliorando dal punto di vista tattico sfruttando, oltre alla sua nota capacità di inserimento, il suo spiccato senso del gioco per dirigere le operazioni nella zona nevralgica del campo.monitoratoA partire dallama soprattutto dal, con i partenopei desiderosi di rinforzare il centrocampo quando Zielinski sembrava sul punto di partire per trasferirsi in Arabia Saudita. Oltre al nome di Gabri Veiga - poi finito all'Al-Ahli -

Un corteggiato proseguito per diverse settimane ma che si è infranto di fronte ai freddi numeri messi in bella vista e chiariti sin dall'inizio dalla società della famiglia Percassi, sempre bravissima a far quadrare i conti ed in particolare a piazzare i propri pezzi pregiati alle migliori condizioni economiche possibili., anche in virtù dell'interesse che il giocatore suscita pure fuori dal nostro campionato. Una valutazione di cui ha preso nota pure l'Inter, i cui rapporti col club bergamasco sono molto buoni, e che per il futuro valuta ovviamente di operare nuovi importanti investimenti per il centrocampo dopo quello per Davide Frattesi nel corso proprio di questa estate.che quest'anno rischia di trovare ancora meno spazio nelle rotazioni di Inzaghi e che infatti ha avuto la possibilità di lasciare l'Inter in prestito-