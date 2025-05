Inter sempre su Castro: il Bologna spara alto e prepara un contromossa

Redazione Calciomercato

Non ci sono più solo i numeri a certificare la crescita esponenziale di. L’attaccante si è preso sulle spalle l’eredità di, con leggerezza e cattiveria:fin qui, divisi tra le 8 reti e i 5 passaggi vincenti in Serie A e le 2 con 3 assist in Coppa Italia. Oltre al Bologna si è preso la Nazionale argentina a soli 20 anni. La Nazionale di Messi e Alvarez campione del mondo in carica.Arrivato nel mercato di gennaio del 2024 perCastro ha lavorato tanto per adattarsi alla Serie A. Con l’arrivo VincenzoSanti ha trovato la guida giusta per migliorare sotto ogni punto di vista. Il senso del goal e il forte temperamento avevano conquistato Giovannima ora il talento argentino sa lavorare per la squadra, attacca la profondità ed è migliorato anche sul gioco aereo. Un attaccante completo che ha letteralmente stregato l’Inter: Javierè un uomo in missione da mesi sul gioiello del Bologna.

Per strappare Castro al Bologna serve davvero unoL’idea del club emiliano sarebbe quella di tenere duro almeno per un’altra stagione con la prospettiva di un(attualmente di 500 mila euro) e, magari, una Champions League da protagonista dopo averla provata in questa stagione senza grande fortuna.La valutazione che il Bologna fa di Castro è decisamente importante:Troppi per il club nerazzurro? Lo scopriremo tra un mese circa.