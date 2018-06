L'asse tra Inter e Sassuolo resta caldo. Nella serata di oggi - stando a quanto appurato dalla redazione di Sky Sport - è confermato l'incontro di mercato tra i rappresentanti nerazzurri e neroverdi per fare il punto su alcune trattative: nel summit in programma si parlerà di un possibile ritorno in nerazzurro di Alfred Duncan e si proverà ad entrare nella fase calda per Matteo Politano. Inoltre, non è escluso che le due società possano avanzare i discorsi su possibili operazioni future da imbastire in sinergia, con l'idea-Nicolas Gonzalez non ancora tramontata.