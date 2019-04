Quale futuro per Marco Carraro? Il centrocampista di proprietà dell'Atalanta, ora in prestito al Perugia, piace a diversi club di Serie A. L'Inter, club in cui il classe '98 è cresciuto, ha uin diritto di recopra di circa 10 milioni di euro e in estate, come riporta fcInterNews.it, è previsto un summit per capire se ci sarà il salto di categoria.