Alessio Sundas chiama Wanda Nara: "Troviamo asieme troviamo una nuova squadra ad Icardi".



All'indomani dello strappo, probabilmente irreparabile, prodottosi tra l'ex capitano dell'Inter e la società nerazzurra a tendere una mano al centravanti argentino e alla moglie che ne gestisce la procura è Alessio Sundas, agente Fifa da tempo attivo in varie operazioni di mercato e sponsorizzazioni sportive.



Questa mattina il manager toscano ha contattato Wanda Nara proponendole di avviare una collaborazione allo scopo di trovare una nuova sistemazione a Maurito già nella prossima sessione di

calciomercato. “Cara collega Wanda - si legge nella mail redatta da Sundas - non è giusto quello che stanno facendo a tuo marito i dirigenti nerazzurri. Hai tutta la mia solidarietà e ti propongo di collaborare insieme per trovare una nuova sistemazione ad Icardi. Ho già chiesto all’Inter e ad altri club di essere nominato consulente per questa operazione”. Oltre che con il giocatore, quindi, Sundas avrebbe già mosso i primi passi ufficiali anche con la società meneghina “ho già contattato il club nerazzurro - prosegue la missiva - per sapere cosa hanno intenzione di fare. Credo che uno come Mauro meriti un futuro in un top-club come il Barcellona, dove formerebbe con Messi una coppia atomica, il Real Madrid, dove diverebbe leggenda, il Manchester United, rinverdendo i fasti ora un po' sbiaditi del club inglese. Ma i miei contatti potrebbero spingerlo anche verso team più esotici ma non meno ambiziosi, come Al-Hilal di Giovinco e il Guangzhou Evergrande di Cannavaro”.



Sundas ha poi fatto sapere che nei prossimi giorni telefonerà direttamente ai dirigenti dei club eventualmente interessati per accordarsi sull’operazione.