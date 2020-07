Intervenuto ai microfoni di Dazn, l'amministratore dell'Inter, Beppe Marotta, ha parlato di mercato e di Sandro Tonali, obiettivo dichiarato della società nerazzurra.“Per il mercato c’è tempo e voglia di parlarne più avanti. Per Moses e Sanchez abbiamo raggiunto accordi in extremis per averli a disposizione con una logica differente l’uno dall’altro, ma nel primo incontro col Getafe ci saranno. Io avevo manifestato il mio dissenso per le anomalie”.“Suning ha “annunciato” Tonali rappresentandolo in una foto con Conte? Credo abbiano solo dipinto il giocatore più giovane della partita, se gioca. È un auspicio di gioventù che l’Inter vuole avere per l’anno prossimo. Tonali non piace solo a me ma a tutti quelli che amano il calcio. I rapporti con Cellino sono ottimali, ma non ci siamo ancora relazionati”.