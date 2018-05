Va avanti il processo di crescita di Suning affiancato a quello dell'Inter. Come spiega la Gazzetta dello Sport, il ritorno in Champions dei nerazzurri è l'effetto più evidente, ma dietro c'è tanto altro.



“La conferma che quello di Suning è un progetto a medio-lungo termine che ha nel ritorno in Champions dopo sei anni di assenza soltanto l’aspetto più evidente. Di recente su un sito specializzato è comparsa una ricerca per un «managing director» del club nerazzurro in Cina che lavori tra Nanchino e Shanghai, rispettivamente quartier generale di Suning e metropoli dove l’Inter ha aperto un ufficio. Questa nuova figura avrà a disposizione uno staff di oltre 20 persone che lavoreranno su sponsorizzazioni, marketing, comunicazione e academy calcistiche. Con particolare attenzione alla vendita online - il pezzo forte del business Suning - dei prodotti Inter. Il tutto senza dimenticare che l’Inter attende notizie da Milan e Comune per procedere con l’ammodernamento del Meazza, con la ricerca di un’area - dopo aver rinunciato all’ex Piazza d’Armi - per il nuovo centro sportivo e che nella primavera 2019 l’attuale sede di corso Vittorio Emanuele si sposterà in zona Porta Nuova”.