Suning non vende e, come riportato già nella giornata di ieri, ha anche rifiutato un'offerta di un fondo d'investimento per l'acquisizione dell'Inter. C'è però un'azionista della società nerazzurra che è alla ricerca di un compratore per le proprie quote. Si tratta di Erick Thohir ancora formalmente presidente e socio di minoranza del club.



COMPRATORE CERCASI - L’ex patron e imprenditore indonesiano è infatti sempre più defilato nonostante un contratto sottoscritto con Suning altamente vincolante per la proprietà cinese. Oggi Thohir sta cercando un acquirente per capitalizzare la cessione del suo 30% di quote anche in virtù dell'ingresso in Champions del club nerazzurro.



150 MILIONI PER THOHIR - Secondo il Corriere della Sera Thohir chiede una cifra tra i 150 e i 200 milioni, ma non ha mai trovato in Suning l'acquirente ideale. Il gruppo cinese, infatti, sarebbe ben felice di accogliere un nuovo socio a braccia aperte. Un socio che sia disposto a finanziare e ricapitalizzare le finanze del club. Una richiesta che dall'ingresso di Suning ad oggi thohir non ha mai voluto soddisfare.