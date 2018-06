La dirigenza dell'Inter compatta a Reggo Emilia per la finale del campionato Primavera. A seguire la partita, con l’ad Antonello, ci saranno il ds Ausilio, il suo vice Baccin e il responsabile del settore giovanile Samaden. Come riferisce Tuttosport, la vittoria contro la Fiorentina porterebbe nelle casse nerazzurre 500mila euro di bonus dalla sponsorizzazione con Suning. I cinesi ci tengono, Steven Zhang ha inviato un messaggio di auguri e la gara sarà trasmessa in Cina da PPTV (la tv online di Suning) e in Indonesia tramite InterTV.