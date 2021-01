Nel corso della riunione di distribuzione del lavoro 2021 di Suning, il presidente Zhang Jindong ha dichiarato: "L'obiettivo è raggiungere il focus del settore con la vendita al dettaglio come fulcro e il focus aziendale con il profitto come fulcro. Non dobbiamo semplicemente perseguire una crescita delle vendite elevata e rapida. Al contrario, dobbiamo perseguire un sostanziale miglioramento dei profitti raggiungendo un livello di crescita stabile" riporta fcinternews.it.



RISPARMIO - "Nel 2021 continueremo a perfezionare, rafforzare e ottimizzare le principali attività di vendita al dettaglio. Per farlo dobbiamo porci tre obiettivi: ridurre i costi operativi, espandere la scala delle vendite e migliorare l'efficienza del prodotto. In termini di riduzione dei costi, chiuderemo i settori ad alto input e a basso valore e ridurremo la perdita di unità aziendali chiave mediante la trasformazione aziendale e il disinvestimento di attività in perdita senza valore".