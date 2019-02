Sorride, Suning. La società, proprietaria dell'Inter, ha reso noto il bilancio annuale del 2018: Suning ha realizzato un utile operativi di 32 miliardi di euro, come riporta fcinternews.it, con un aumento del 30,53% rispetto all'anno precedente. Queste le parole di Zhang Jindong, presidente del Suning Group: "Nel 2018 abbiamo raggiunto entusiasmanti risultati di sviluppo: una serie di indicatori chiave come il tasso di crescita di Suning.com, la crescita degli utenti e la crescita dei negozi. La vendita al dettaglio è completamente matura, stiamo entrando in una nuova fase di crescita e di accelerazione dello sviluppo. Nel 2019, il settore retail entrerà in una nuova fase di integrazione. Continueremo a migliorare l'esperienza di acquisto, costruiremo una strategia di vendita completa e ricca, miglioreremo l'efficienza operativa e il servizio dei consumatori".