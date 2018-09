La ciliegina è mancata a centrocampo. Perché mentre l'Inter ritrova se stessa a livello di carattere e identità con Tottenham prima e Samp poi, torna ad aprirsi la strada per un colpo in mediana in vista del futuro. La volontà di Suning è di investire in maniera importante su quel ruolo tra gennaio e - più verosimilmente - nella prossima estate, quando bisognerà ancora puntellare la rosa di una squadra sempre più in crescita. Un nome gradito a tutti - Piero Ausilio in testa - è quello di Lucas Tousart, centrocampista classe '97 del Lione che l'Inter conosce a memoria.



ALTRA MISSIONE - Nel mese di ottobre, ci sarà un altro blitz degli uomini dello scouting Inter per seguire Tousart. Eleganza, qualità, buona struttura fisica e una personalità fuori dal comune per la sua età: Tousart risponde perfettamente all'identikit che i nerazzurri cercano, un centrocampista pronto ma con enormi margini di miglioramento. Un giocatore perfetto e abituato a giocare da schermo davanti alla difesa nel 4-2-3-1 di Genesio, altra indicazione su cui l'Inter conta nella sua ricerca di un rinforzo a centrocampo. Tousart darebbe massima e totale apertura a un approdo in Italia; il problema come sempre con i talenti della Ligue1 è il prezzo, lievitato fino a 35 milioni nelle ultime indicazioni arrivate dall'entourage di Tousart. Ne vale la pena come investimento? L'Inter valuta, intanto tra poche settimane programma un nuovo blitz per seguire Tousart...