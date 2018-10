Sono giorni importanti per il gruppo Suning, che intende rilevare il 30% delle quote dell'Inter in possesso di Thohir. Questo è quanto si legge sul Corriere dello Sport, che spiega come Zhang vorrebbe accelerare le pratiche per rendere tutto ufficiale entro il 26 di ottobre, giorno dell'assemblea dei soci.



“La trattativa per l’acquisto del 31% delle quote di Thohir da parte di Suning sta entrando in una fase calda e la prospettiva da parte del gruppo di Nanchino di chiudere l’operazione prima del 26 ottobre, data dell'assemblea dei soci, esiste. Ancora però l’intesa totale non c’è e comunque oggi il tema passa in secondo piano”.