"Romelu Lukaku spacca tutto". Titola così oggi La Gazzetta dello Sport sul centravanti dell'Inter che sta già conquistando tutti: da Appiano Gentile si vocifera di allenamenti a livelli molto alti, voglia devastante, entusiasmo e carica in ogni seduta. Lukaku già migliora fisicamente e si è messo a dieta per essere in condizione super, Conte è molto soddisfatto.