Finale di Supercoppa e non solo, Steven Zhang si è recato a Riyad con la squadra anche per affrontare di persona alcune questioni che riguardano il club. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



"Lo Zhang d’Arabia ha vissuto per tre giorni da presidente operativo, sempre assieme alla squadra e allo staff: di solito con Inzaghi si comunica per telefono, stavolta le chiacchierate sono state vis-à-vis. E poi hai incontrato sponsor vari, attesi come acqua nel deserto in questi tempi di magra: la ricerca va avanti assieme a quella di un socio di minoranza".