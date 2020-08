Venerdì sera la finale di Europa League tra Siviglia e Inter, domenica quella di Champions, con Paris Saint-Germain, Rb Lipsia, Lione e Bayern Monaco pronte a contendersi un posto per l'ultimo capitolo della competizione. Le vincenti, poi, si ritroveranno a Budapest, il prossimo 24 settembre, per giocarsi la Supercoppa europea. E potrebbe esserci una novità.



Come riporta Sky Sport, infatti, la Uefa sta pensando di aprire lo stadio a il 30% circa del pubblico. La definitiva fumata bianca può arrivare nei prossimi giorni.