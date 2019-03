L'Inter di Luciano Spalletti si prepara a vivere un derby che sarà decisivo per il finale di questa stagione e per la prossima, con la qualificazione o meno alla Champions League che cambierà molto la rosa del club di corso Vittorio Emanuele. Intanto, il sito specializzato Footy Headlines svela in anteprima quella che sarà la maglia della squadra nerazzurra per il 2019/20. Colletto bianco a ricordare la divisa del 2006/07, tinte di un azzurro più chiaro rispetto agli ultimi anni e bande diagonali intorno allo sponsor, come la seconda maglia del 1991.