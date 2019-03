Una nuova divisa per i riscaldamenti dell'Inter nelle gare valide per le prossime competizioni europee è stata svelata dal noto sito FootyHeadlines. Una maglia pre-gara per le competizioni europee che il club nerazzurro ha pensato con un design particolare a geometrie miste e che, soprattutto, non avrà il blu fra i propri colori. Una maglia che sarà invece giallonera con i colori che richiamano quelli del Borussia Dortmund. Il sito FootyHeadlines la presenta come maglia pre-gara per le partite di Champions League. La domanda ora è: l'Inter riuscirà a qualificarsi nella lotta a 3 con Milan e Roma?