Compagni di spogliatoio all’Inter, Ronaldo e Simeone, entrambi appena arrivati, ebbero un diverbio di spogliatoio svelato da Ze Elias.



”La prima discussione fu sulla suddivisione dei premi, quando Ronaldo prese parola e disse: <<Devono essere uguali per tutti>>, a quel punto però Simeone rispose: <<No, i premi sono per quelli che giocano e per quelli che lavorano>>. Risposta che al brasiliano non andò bene: <<Invece no, perché qui tutti lavorano e tutti si allenano, quindi i premi devono essere uguali e alla fine deciderà l’allenatore>>. Simoni sposò il punto di vista di Ronaldo, premi uguali per tutti.