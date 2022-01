Lucas Digne è il piano B dell'Inter, che come primo obiettivo nel ruolo di vice Perisic ha Filip Kostic dell'Eintracht. Intanto l'allenatore dell'Everton Benitez ha scaricato Digne, per il quale i nerazzurri stanno pensando a un prestito se non dovessero riuscire ad anticipare l'arrivo di Kostic.