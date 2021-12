Alla vigilia della gara di Champions col Real Madrid, Simone Inzaghi ha voluto evidenziare anche l'importanza di chi gioca meno: "Per me è un orgoglio vedere che chi non gioca spesso è tra i migliori in campo" ha detto l'allenatore dell'Inter in conferenza stampa.Proprio nel momento nel quale le gerarchie lì sulla fascia destra sembravano ormai stabilite: Darmian titolare e l'olandese come alternativa.- Sì, ma di lusso. Perché Dumfries - classe '96 - si è presentato all'Inter con più di 150 partite con il Psv nel curriculum e 30 in nazionale.All'Olimpico Dumfries ha fatto una delle sue migliori partite: oltre al gol c'è un grande salvataggio su Vina e una partita praticamente perfetta.- Un bel segnale in vista della. Spinge a testa bassa anche in allenamento l'olandese, che spessopiano piano migliora anche l'italiano: "Non lo parlo ancora, ma ci siamo quasi". Sorride Denzel, che secondo Espn è uno dei dieci migliori terzini destri al mondo. Al primo posto c'è Achraf Hakimi, vecchi ricordi nerazzurri. Il presente però si chiama Dumfries: gol alla Roma e titolare al Benrnabeu, l'olandese corre per conquistarsi l'Inter.