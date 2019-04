Qualcosa si muove. L'Inter che sarà ai nastri di partenza il prossimo anno avrà almeno un volto nuovo sull'esterno di difesa. Dopo i fallimenti di Vrsaljko, infortunato da gennaio e già rientrato all'Atletico Madrid, e Cedric Soares, che non sarà riscattato dal Southampton, Marotta e Ausilio sono al lavoro per trovare il profilo giusto, che possa essere una prima scelta. Tra i tanti nomi accostati all'Inter merita attenzione quello di Nicolas Tagliafico, argentino classe 1992, per il quale, come ha ammesso il suo agente Ricardo Schlieper a fcinternews, quella nerazzurra è una piazza gradita: "​L’Inter e il calcio italiano sono sempre mete appetibili per i giocatori argentini. Non dimentichiamo, come sosteneva Borges, che noi siamo degli italiani che parlano spagnolo. Tutto è molto familiare, come stare a casa". DARMIAN - L'affare però non è semplice, considerando le richieste dell'Ajax, almeno 20 milioni, e la concorrenza, con Real Madrid e Arsenal un passo avanti a tutti. Ecco perché al momento il terzino che ha più chance di vestire nerazzurro è Matteo Darmian, 'bloccato' da mesi da Marotta e pronto al ritorno in Italia dopo quattro anni di Premier League. In scadenza a giugno con il Manchester United, è considerato una prima scelta, perché non ha costi di cartellino (a bilancio ci sarà solo da considerare la commissione agli agenti), perché è in grado di giocare su entrambe le fasce e, con Conte in panchina, può agire anche da terzo di difesa. Sull'ex Torino, cresciuto nel Milan, c'è anche la Juventus, ma al momento parte in seconda fila.