Arriva la prima svolta nell'affare che potrebbe portare Ivan Perisic al Bayern Monaco: l'esterno croato dell'Inter non ha preso parte alla trasferta spagnola, che vedrà i nerazzurri impegnati contro il Valencia. Si continua a trattare, sia l'Inter che il calciatore, come vi avevamo raccontato, non sono convinti dalla formula del prestito, proposta dai tedeschi. La società di viale della Liberazione e lo stesso Perisic, chiedono un trasferimento definitivo o un prestito con obbligo di riscatto e da due giorni proseguono i dialoghi tra le parti.



ORE DECISIVE - La non convocazione di Perisic rappresenta un nuovo punto di partenza. La sua assenza in gruppo è sicuramente anche precauzionale (un infortunio in questo momento complicherebbe tutto), ma chiarisce ulteriormente la volontà da parte dell'Inter di giungere a un accordo. Il calciatore intanto riflette, ma ha capito che per lui ci sarà sempre meno spazio in nerazzurro e il richiamo del Bayern inizia a fare breccia. Saranno decisive le prossime ore.