Quella contro il Bologna è una sfida che l'Inter dovrà prendere con le pinze, una gara delicata anche in virtù della particolare statistica che riguarda Lautaro Martinez, mai a segno contro i felsinei. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“Il Toro nel ruolo di prima punta occupa maggiormente l’area: tra l’altro, è l’interista con più tiri all’attivo in questa A, sia in totale (sette) che nello specchio (quattro). Senza scordare che ha ancora un conto aperto contro il Bologna, squadra che gli risulta assai ostica: non ha mai segnato in 5 partite, con l’aggiunta di un rigore fallito due stagione fa”.