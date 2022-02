Intervistato da Tmw Radio, l'ex centrocampista della Juventus, Alessio Tacchinardi, ha espresso la propria opinione sul derby giocato da Inter e Milan.



"Il Milan ha riaperto il campionato con umiltà, mentre io pensavo potessimo già dare l'Inter per vincitrice. E' stato criticato Brahim Diaz, ma questa volta ha cambiato la partita. I cambi di Inzaghi non hanno dato nulla, quelli del Milan sono stati devastanti. Un grande derby dove la tenacia del Milan è stata premiata. Il fallo di Giroud non si dà mai, e poi sottolineo un Tonali mostruoso".