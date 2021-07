Intervistato da Tmw, l'ex centrocampista della Juventus, Alessio Tacchinardi, ha espresso la propria opinione sull'Inter e sul cambio in panchina operato dal club nerazzurro.



“L'allenatore ti alza il livello di una squadra, basti vedere cosa ha fatto Mancini in Nazionale. L'Inter però non credo perda troppo, Inzaghi è molto forte. Certo, non è Conte, ma per Marotta è il tecnico giusto come Allegri quando sostituì Conte alla Juve. Per me sarà un campionato fantastico ma in prima fila ci sono Inter e Juventus".