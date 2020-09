Intervenuto a TMW Radio, l'ex centrocampista della Juventus, Alessio Tacchinardi, ha espresso la propria opinione sul difensore dell'Inter, Milan Skriniar.



“Ha fatto un po’ di fatica giocando a tre dietro ma non capisco perché non giochi. Credo sia solo un discorso di mercato per poi arrivare a Kantè. Per me però rimane un giocatore importante“.