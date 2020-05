Nicolas Tagliafico, terzino dell’Ajax, lascerà i Lancieri al termine della stagione, pronto per iniziare una nuova avventura. Sotto contratto con gli olandesi fino al 2022, il mancino argentino è stato seguito dall’Inter in passato. Ecco le parole del suo agente. Ricardo Schlieper, a PassioneInter.com: “Abbiamo parlato con club di vari paesi, ma comprenderà che su questi temi da parte nostra ci sia massima riservatezza. L’Inter è senza dubbio un grandissimo club. Va detto che non abbiamo avuto contatti con loro. Lautaro? Sì sono conosciuti in Nazionale, chiaramente tra di loro lo scambio di esperienze fra diversi campionati penso sia sempre un tema di conversazione”.