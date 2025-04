Inter, Tah è un’occasione. Il Barcellona si defila: la posizione dei nerazzurri

L’Inter prosegue nella “caccia” a un difensore per la prossima stagione, a prescindere da quello che sarà il futuro di De Vrij e Acerbi, che potrebbero proseguire entrambi ancora 12 mesi in nerazzurro. In viale della Liberazione si stanno guardando intorno e sono diversi i profili che in questo momento raccolgono l’attenzione della dirigenza, anche se poi il processo di scrematura fa sorgere sempre qualche dubbio, inesorabilmente legato a quello che oggi è il livello raggiunto da questa squadra, che negli ultimi tre anni è stata in grado di conquistare due semifinali di Champions, lottando contro giganti del calcio internazionale. La conseguenza è naturale: non tutti possono giocare all’Inter e bisogna rincorrere profili che possano garantire ai nerazzurri di continuare a esprimersi su certi standard di rendimento.

In giro per l’Europa non sono tanti i difensori che, per forza ed esperienza, possono vantare un certo curriculum. O comunque quelli che ci sono costano oro. A fare eccezione è probabilmente, che probabilmente potrebbe finire in Premier. L’Inter sta facendo altri ragionamenti, probabilmente anche indirizzata dai desiderata della nuova proprietà, maggiormente favorevole a profili con una carte d’identità meno usurata.

Nelle scorse settimane i nerazzurri hanno parlato con Camano, agente che oltre a Lautaro cura anche gli interessi diIn viale della Liberazione sono molto interessati al biancoceleste ma i rapporti con Lotito potrebbero non far decollare mai una trattativa che comunque sarebbe onerosa.sono due nomi da non sottovalutare, piacciono entrambi e con il Bologna c’è anche il discorso Fabbian da approfondire.