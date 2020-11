Finalmente una buona notizia, dopo le delusioni di coppa: il centrocampista dell'Inter Marcelo Brozovic è risultato negativo all’ultimo test anti-Covid. Il croato ora effettuerà tutto l’iter necessario e proverà a recuperare già per la partita di sabato a Reggio Emilia.contro il Sassuolo, come riporta Gazzetta.it.



SOLO KOLAROV E PADELLI POSITIVI - La negativizzazione arriva a meno di due settimane dalla positività contratta il 13 novembre scorso in ritiro con la Croazia, poche ore dopo che era emerso il contagio del compagno Domagoj Vida. Restano così due i giocatori della rosa di Conte attualmente positivi e dunque indisponibili, Daniele Padelli e Aleksandar Kolarov.