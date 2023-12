L'Inter non ha mai abbandonato l'idea Taremi. L'attaccante del Porto ha il contratto in scadenza a giugno e non ha intenzione di rinnovare, a fine giugno potrà liberarsi a zero ma già tra qualche settimana sarà libero di trovare un accordo con il nuovo club per poi trasferirsi nella prossima stagione. Per questo i nerazzurri hanno riallacciato i rapporti con l'entourage del giocatore con l'obiettivo di rimanere in prima fila, l'idea Taremi è una pista concreta in casa Inter.