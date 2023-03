Brutta tegola in casa Inter. Nel corso della sfida in casa del Porto Simone Inzaghi è stato costretto a sostituire Alessandro Bastoni al minuto 74 della ripresa: a prenderne il posto Stefan De Vrij. L'ex centrale di Parma e Atalanta ha abbandonato il terreno di gioco dietro la porta difesa da Andre Onana toccandosi il flessore della coscia sinistra. In questa stagione Bastoni ha preso parte a tutte le partite dell'Inter in Champions League ad eccezione di quella disputata in casa del Bayern Monaco.