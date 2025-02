Getty Images

Inter, tegola Darmian: esce per infortunio dopo 20', le condizioni

Paolo D'Angelo

adesso



Altra tegola in casa Inter. Nel corso del primo tempo della gara tra Inter e Lazio, sfida valevole per i quarti di finale di Coppa Italia, Matteo Darmian è stato costretto ad abbandonare il campo dopo soli 22 minuti di gioco, a causa di un infortunio.



Il jolly nerazzurro si è, infatti, accasciato a terra dopo aver accusato un problema al flessore della coscia destra. Al suo posto è, poi, entrato Denzel Dumfries. Un altro infortunio a cui dovrà far fronte Simone Inzaghi, che si aggiunge a quelli di Thuram, Carlos Augusto e Zalewski.