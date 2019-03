Non arrivano belle notizie dall'infermeria nerazzurra: Lautaro Martinez non potrà fare parte della prossima sfida di campionato contro la Lazio. L'attaccante argentino è tornato con un problema muscolare dagli impegni con la nazionale. Questo l'esito degli esami.



IL COMUNICATO DELL'INTER - “Lautaro Martinez è stato sottoposto oggi a risonanza magnetica dopo il problema riscontrato durante la gara amichevole tra l'Argentina e il Marocco. L'esame ha evidenziato una distrazione muscolare al retto femorale della coscia destra. Per l'attaccante argentino in programma un lavoro personalizzato, le sue condizioni verranno rivalutate settimana prossima” .