Non c'è pace per Arturo Vidal, che dopo qualche partita ai box sembrava essere tornato al pari dei suoi compagni di squadra, tanto che il tecnico dell'Inter, Antonio Conte, aveva deciso di affidargli la maglia da titolare in occasione della sfida contro l'Atalanta. Presenza da titolare che rimarrà un caso isolato, visto e considerato che Vidal sarà costretto a fermarsi ancora a causa di guai fisici.