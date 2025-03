Inter, tegola Zielinski: lesione al polpaccio e 45 giorni di stop

Getty Images

. Le sensazioni per l'infortunio muscolare subito nel corso della gara contro il Monza erano apparse subito negative al punto da costringerlo a lasciare lo stadio in stampelle al termine della gara, ma gli esami strumentali a cui si è sottoposto oggi hanno confermato la necessità di un lungo stop.- Zielinski era entrato in campo nella ripresa della gara contro il Monza al minuto 70' al posto di Mkhitaryan e con il risultato fermo sul 2-2.Al minuto 73' Simone Inzaghi ha scelto di sostituirlo mandando in campo Joaquin Correa al suo posto.

- Oggi Zielinski si è sottoposto agli esami strumentali di rito che hanno evidenziato una lesione al polpaccio destro. Questo il testo del comunicato ufficiale:Una lesione seria ad un muscolo altrettanto delicato per un calciatore, a maggior ragione per un centrocampista. Zielinski dovrebbe rimanere ai box per non meno di

e 45 giorni sono davvero tanti. Simone Inzaghi puòin programma il 23 aprile e con i nerazzurri in casa. Nel weekend del 27 aprile è invece in programma la gara di campionato contro lache potrebbe essere importantissima nella lotta scudetto.