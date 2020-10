L'Inter a gennaio va su Sergio Aguero. Lo scrive Don Balon, coi nerazzurri molto interessati alla situazione riguardante l'attaccante del Manchester City, in scadenza a giugno 2021. Secondo il media spagnolo, Suning tenterà l'assalto già nel mercato di gennaio, senza aspettare la prossima estate, quando sarà libero a zero, per regalare un nuovo rinforzo offensivo ad Antonio Conte.