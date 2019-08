L'Inter non molla Arturo Vidal. Come scrive Tuttosport, dopo le uscite di Puscas, Colidio e Nolan, i nerazzurri lavoreranno per quelle di Joao Mario e Ivan Perisic, che piacciono al Monaco, e Borja Valero: ceduti gli esuberi, a fine agosto può arrivare il cileno, pupillo di Conte e ritenuto cedibile per il Barcellona.