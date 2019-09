Dopo la vittoria di ieri sera per 1-0 contro l'Udinese, questa mattina l'Inter è tornata ad allenarsi ad Appiano Gentile, in vista della sfida allo Slavia Praga di martedì prossimo. Solo Terapie e lavoro leggero per Romelu Lukaku. L'attaccante soffre per un fastidio alla schiena, un problema che lo ha condizionato negativamente anche ieri. Tra due giorni si torna in campo, ma sulle sue condizioni filtra ottimismo: il suo impiego in Champions non dovrebbe essere in discussione.