Prima il meeting dell’entourage in un noto albergo milanese, poi l’incontro in sede con Piero Ausilio. Fernando Felicevich, agente di Alexis Sanchez, è arrivato in viale della Liberazione alle 12.40, la chiacchierata si è protratta fino alle 14.30, quando il ds è uscito dalla sede nerazzurra per raggiungere la squadra ad Appiano Gentile in vista dell’amichevole contro la Pergolettese.



L’incontro è stato proficuo ma non ancora risolutivo, il prossimo passaggio prevede l’incontro pomeridiano tra Felicevich e Sanchez, che ragioneranno sulla proposta di buonuscita nerazzurra di circa 7 milioni di euro. Per Sanchez non c’è ancora la certezza di un nuovo approdo, ma la storia con l’Inter sembra ormai alla fine.