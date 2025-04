L'Inter terminerà la stagione con 0 titoli? Il parere dei bookmaker

Getty Images

Inter non vincerà nulla nella stagione 2025? Le quote dei bookies

L'eliminazione dalla Coppa Italia ad opera del Milan e il sorpasso in classifica da parte del Napoli in Serie A hanno cambiato radicalmente l'umore sia dei tifosi che dei giocatori dell'Inter, che fino a una settimana fa erano in piena corsa su tutti i fronti. Addirittura si parlava di Triplete.Ora, oltre a sperare in un passo falso del Napoli in campionato, l'Inter è chiamata a battere il Barcellona per conquistare un posto in Finale di Champions League, con la speranza di aggiudicarsi così il trofeo più prestigioso....Fino a pochi giorni fa, i principali operatori italiani includevano l'Inter tra le candidate al Triplete. Oggi, invece, il clima è cambiato drasticamente: Snai quota a 1.33 l’ipotesi che i nerazzurri chiudano la stagione 2024-2025 senza vincere alcun trofeo. Una quota così bassa evidenzia chiaramente la scarsa fiducia riposta in una possibile rimonta in campionato e nelle chance di successo in Champions League.



La quota ha subito un autentico crollo (da una media di 3 a 1.33) dopo la sconfitta interna dell’Inter contro la Roma (0-1), che ha sancito il sorpasso del Napoli in testa alla classifica con un vantaggio di tre punti. Considerando un calendario sulla carta più favorevole per i partenopei, ai nerazzurri servirà una vera e propria impresa per conquistare lo scudetto. Paradossalmente, la Champions League — da sempre considerata il trofeo più difficile — sembra oggi l’unica concreta speranza per salvare la stagione dal punto di vista dei titoli.