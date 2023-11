L'Inter tornerà a giocare in giallo nel 2024/25. Il sito specializzato Footy Headlines ha pubblicato le prime indiscrezioni sulla terza maglia che accompagnerà la squadra di Simone Inzaghi la prossima stagione.



Il colore di base sarà un giallo/oro chiaro, con dettagli in blu e blu scuro come il logo Nike, sponsor tecnico, e lo scudetto del club, con colori invertiti rispetto al training kit della prossima stagione. Pubblicate anche le prime indiscrezioni sulla divisa d'allenamento e sull'Anthem Jacket della prossima stagione.



Sfoglia la nostra GALLERY per vedere le prime immagini .