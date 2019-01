L'ex presidente dell'Inter Erick Thohir parla a Bisnis.com della cessione delle sue quote in nerazzurro, che passeranno poi nelle mani del fondo LionRock e non di Jack Ma, come inizialmente ipotizzato: "Nel 2016, durante la transazione con Suning Group, è stato firmato un accordo che mi avrebbe permesso di chiedere al nuovo proprietario di acquisire le restanti quote di minoranza - riporta FcInterNews.it - Chi subentrerà? Suning potrebbe cedere a Jack Ma o a chiunque ritenga opportuno".