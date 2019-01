Presto Thohir cederà le proprie quote dell'Inter ma non vi è ancora alcuna certezza su chi affiancherà Suning nella gestione del club nerazzurro. Questo è quanto scrive il Corriere dello Sport, che spiega come tutto sarà più chiaro entro la metà di febbraio.



“Le voci circolate nel week-end che indicavano in Jack Ma e nel suo equity fund, Junfeng Capital, il possibile nuovo socio di Suning nell’azionariato interista, al posto di Thohir, hanno subito un drastico ridimensionato. Tale scenario, infatti, è stato smentito da Shuai Wang, vicepresidente delle comunicazioni di Alibaba, il colosso internet cinese di cui è fondatore e presidente proprio Jack Ma. «Io non ho mai sentito parlare di questa storia», ha affermato sul suo profilo Weibo, social cinese molto simile a Twitter. Certo potrebbe trattarsi di una presa di posizione obbligata, tenuto conto che l’eventuale operazione deve ancora concludersi, ma non può essere ignorata. Del resto, le indiscrezioni sono sbocciate proprio per lo stretto legame che esiste tra Jack Ma e la famiglia Zhang, nonché tra le stesse Suning e Alibaba, che peraltro utilizzano proprio il fondo Junfeng Capital per operazioni di investimento e finanziamento. A questo punto, si tratta solo di attendere, visto che la cessione delle quote di Thohir dovrebbe avvenire entro la prima metà di febbraio. E per allora sarà certamente più chiaro chi sarà il nuovo socio di Suning”.