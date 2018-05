Il giorno dopo la conquista della qualificazione alla prossima Champions League ai danni della Lazio, il presidente dell'Inter, Erick Thohir ha parlato a republika.co.id: "L'obiettivo era tornare in Champions League entro cinque anni e quest'anno ci siamo riusciti. Ora vogliamo la semifinale e per raggiungerla manterremo Luciano Spalletti in panchina e cercheremo di accontentare le sue esigenze, manterremo i giocatori chiave necessari all’allenatore, rafforzeremo la difesa aggiungendo giocatori e, ovviamente, investendo sulla società".



OLTRE I 300 MILIONI - "Il successo dell'Inter è quello di avere giocatori, allenatori, dirigenti che condividono la stessa visione e collaborano. Grazie ai 220 milioni di tifosi dell'Inter in Cina, lavoriamo con Suning. Le entrate dell'Inter sono in continua crescita e abbiamo raggiunto i 220 milioni di dollari, dopo l'ingresso in Champions League supereremo sicuramente i 300 milioni".