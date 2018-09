Dopo quasi cinque anni, l'avventura di Erick Thohir come presidente dell'Inter è a un passo dalla conclusione. Il suo mandato scadrà a ottobre e quindi, nell'assemblea dei soci che si terrà il mese prossimo, sarà nominato il suo successore. Insieme a Thohir, sono in scadenza anche i componenti del Consiglio di amministrazione nerazzurro, che potrebbe essere rinnovato.



SITUAZIONE QUOTE - Intanto il prossimo venerdì si terrà il cda, in cui si parlerà del bilancio 2017/18 che sarà in perdita, ma con i conti in regola col Fair-play finanziario. Sarà presente Steven Zhang, mentre Thohir parteciperà in video conferenza: come riporta il Corriere dello Sport, la trattativa per la cessione del suo 30 per cento di quote societarie a Suning procede, ma per ora non si è vicini alla chiusura.