e ha indicato alla dirigenza dell'i profili che più si addicono. In una mediana a 5 in cui il ruolo degli incursori è particolarmente importante, non lo è da meno quello del giocatore chiamato a fungere da equilibratore in posizione più centrale e oggi Brozovic non offre queste garanzie. Ecco perché N'Golo, al di là dei positivi trascorsi al Chelsea col tecnico nerazzurro, è il primo della lista, ma non l'unico nome al vaglio.- Le richieste del club inglese risultano ad oggi inaccessibili: nessuna apertura nei confronti dell'Inter al prestito con diritto di riscatto e unache per caratteristiche si incastrerebbe alla perfezione nell'attuale mediana nerazzurra e che da diverse settimane è al centro di diversi rumors di mercato. Parliamo difinito anche nel mirino dell'Arsenal: il suo contratto scade nel 2023 e prevede una. Ad oggi, ogni tentativo dei Gunners di acquistarlo a condizioni più favorevoli si è infranto contro un muro e la sensazione è che il discorso valga per chiunque, Inter compresa.- Esattamente come Conte, anche Arteta ha bisogno di fare cassa prima di affondare il colpo. Diventa quindi anche una questione di tempismo e i nerazzurri, che apprezzano Thomas da tempi non sospetti, hanno tutta la volontà di definire alcune questioni stringenti il più in fretta possibile. Nei giorni scorsi,: il croato, insieme a Vecino ed Eriksen, è infatti un giocatore con estimatori all'estero e dal quale l'Inter può ricavare un tesoretto da reinvestire prontamente sul mercato. Da Kanté a Thomas, Conte ha fatto la sua scelta. Ma le priorità non cambiano, prima serve cedere.