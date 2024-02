Inter, Thuram come Djorkaeff: ecco perché

Marcus Thuram ha realizzato 10 gol in 24 presenze in questo campionato, diventando il secondo francese a raggiungere la doppia cifra di reti con la maglia dell’Inter in Serie A. Il primo francese a riuscirci fu Youri Djorkaeff (14 reti in 33 incontri nel 1996/97). Fra gli stranieri di altre nazionalità a riuscire almeno 10 gol alla prima stagione in Serie A con l'Inter ricordiamo anche Ronaldo e Samuel Eto'o.



THURAM, TUTTI I NUMERI - Classe 1997, il figlio d'arte Marcus (suo padre, Lilian, è stato difensore del Parma, della Juventus e della nazionale francese campione del Mondo nel 1998), è arrivato all'Inter la scorsa estate, a parametro zero dal Borussia Monchengladbach. Per lui, in totale, fra campionato e coppe, in questa prima stagione. nerazzurra si contano finora 34 partite e 12 gol. In totale in carriera con i club 320 partite e 80 gol. Con la nazionale francese 16 partite e 2 reti.