Inter, Thuram è da gestire: non ha ancora recuperato dal problema alla caviglia, Inzaghi valuta di tenerlo a riposo

GETTY

al di là del gol e della prova di grande sacrificio che comunque ha fornito nonostante tutto. L’incedere del francese non è quello solito, quando sta bene,. O almeno del fastidio, se vogliamo essere più ottimisti. Allora torniamo al punto di partenza: Thuram non ha ancora recuperato e se non lo ha fattosotto tutti i punti di vista. Per questo è sceso in campo a Torino quando non era assolutamente in grado di farlo e per lo stesso motivo la scena si è ripetuta contro

Thuram sta stringendo i denti, ma probabilmente adesso potrà meritarsi una tregua.. I nerazzurri affronteranno prima ilin casa (8 febbraio) e poi il ritorno con il(11 marzo), sempre a San Siro. Per motivi diversi, entrambe le sfide suggeriscono di tenere a riposo Thuram,Poi ci sarà laper le nazionali, cui il calciatore dovrebbe rispondere presente, sperando che nel frattempo arrivino segnali più confortanti da quella caviglia ancora dolente.