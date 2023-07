L'prosegue la tournée asiatica, tra mercato e pianificazione della nuova stagione. Dal ritiro di Osaka, ha parlato proprio uno dei nuovi acquisti,, in un'intervista rilasciata a DAZN, svelando i suoi obiettivi nella nuova avventura all'Inter e raccontando alcune curiosità legate ai suoi interessi.Riguardo al suo approdo a Milano il giocatore ha raccontato: ". E chiaramente non ho esitato adesso che si è riproposta l'occasione.L'attaccante ha poi parlato dei nuovi compagni di squadra: "Sono tutti gentili., ho parlato tanto anche con. Su Youtube sono andato a cercare i canti, i cori, l'atmosfera del derby di Champions col Milan: bellissimo.Lui vuole attaccare rapidamente, prendere la profondità eIl giovane francese ha poi parlato del paragone con il supereroe: "Se mi riconosco in lui? Per la velocità sì, per la resistenza dipende. E sull'intelletto... a volte: dipende se sono sveglio (ride, ndr)". Infine, non è mancato il riferimento alsfoggiato durante l'intervista: "Con papà, ma io sono nato in Italia e sono rimasto qui fino a 10 anni. E".